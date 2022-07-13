Наразі ВСУ можуть обстрілювати окупантів на відстані до 70 км.

Україна веде переговори з представниками США про надання ракет більшої дальності для HIMARS. Зараз у ВСУ на озброєнні ракети, які здатні вражати на дистанції до 70 кілометрів.

Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"На всіх рівнях наша держава веде переговори з представниками США про необхідність надання нам ракет більшої дальності для HIMARS. Наразі ми маємо до 70 км, а загалом ці ракети різної модифікації здатні вражати об'єкти ворога на більшій глибині. Тому, я думаю, що є всі шанси пробити це і отримати далекобійні ракети", - зазначив Веніславський.

Що відомо про HIMARS

HIMARS – американська високомобільна реактивна система залпового вогню, розроблена наприкінці 90-х років.

Ця РСЗВ призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО та вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин та бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Система призначена для стрільби керованими та некерованими ракетами. Максимальна дальність складає 300 км.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Росії почалася паніка через ефективність HIMARS.

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