На цей час на фронті працюють чотири таких РСЗВ.

Ветеран батальйону Айдар Євген Дикий заявив, що американські РСЗВ HIMARS сильно вплинули на хід війни, але, щоб переломити ситуацію, їх потрібно в більшій кількості. Так, зараз на фронті працюють чотири таких РСЗВ, а потрібно "хоча б 44".

Про це він розповів в ефірі проекту FREEДОМ.

Дикий зазначив, що комплекси HIMARS дозволяють точково ліквідувати склади, командні пункти і ППО противника на великій відстані. Раніше українські війська могли вражати об'єкти лише в радіусі 40 км, проте з американськими РСЗВ ця відстань збільшилася до 70-80 км.

Для більшої ефективності захисники переміщують HIMARS по всій лінії фронту, що дозволяє атакувати всі важливі точки ворога.

У зв'язку з цим, російським окупантам тепер необхідно повністю змінити свою логістику і побудову військової інфраструктури. Так, командувати наступом військовим чиновникам РФ доведеться з глибоко тилу, склади і ППО вони будуть змушені перемістити далі від передової. Своєю чергою це розв'яже руки української штурмової авіації.

"Вони (окупанти, - ред.) зараз проведуть цю роботу. Вони все ще намагатимуться повзти вперед, продовжувати наступ тією ж своєю тактикою вогняного валу. Перевага в кількості снарядів артилерії поки ще не зникла, але користуватися цією перевагою їм буде ставати все важче і важче", - наголосив військовий експерт.

Складнощі виникнуть через те, що склади будуть далеко від позицій.

Нагадаємо, раніше у Росії почалася паніка через ефективність HIMARS.

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