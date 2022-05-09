Президент заявив про потребу заснування Організації країн-експортерів зерна, які поважають міжнародне право.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна готова представити дієвий інструмент для продовольчої безпеки світу.

Про це глава держави заявив під час участі у відеоконференції лідерів країн "Великої сімки".

"Життя більш ніж десяти мільйонів людей в Україні, які стали вимушеними переселенцями, вже зруйноване. Але світ – через дії Росії – на порозі ще й продовольчої кризи. Про це зараз говорив також канцлер. Тож, скільки ще мільйонів життів будуть зруйновані в десятках країн Африки і Азії внаслідок дефіциту продовольства і політичного хаосу, який прийде услід за зростанням цін на їжу?", - наголосив Зеленський.

"Потрібен дієвий інструмент для продовольчої безпеки світу. І ми пропонуємо його створити. Якщо у нас буде Організація країн-експортерів зерна, які поважають міжнародне право, цінують демократію і прагнуть захищати права людини, зокрема і право на життя та гарантований добробут, – ми зможемо дати стабільність постачанню продовольства і отримати історичну перемогу над голодом", - сказав президент.

Він додав, що усі деталі цієї пропозиції Україна готова представити на відповідному робочому рівні.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня після зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем президент Володимир Зеленський заявив, що через війну в Україні може настати голод у багатьох країнах світу. За його словами, Росія провокує продовольчу кризу.

"Україна буквально дає хліб для майже 400 млн людей на планеті. І вже зараз ООН визнає, що зростання цін на продовольство цьогоріч спричинить голод для мінімум 47 млн людей у 81 країні світу", - сказав глава держави.

Сьогодні, 8 травня, лідери G7 закликали Путіна припинити блокувати експорт українського продовольства. У заяві зазначається, що якщо Путін не припинить блокувати українські порти для експорту продовольства, це буде сприйматися як атака на постачання продовольства для світу.

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