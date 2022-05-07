Зараз готується другий етап евакуаційної місії – для поранених і медиків.

Президент Володимир Зеленський розповів про наступні етапи евакуації із Маріуполя.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Дякую командам Міжнародного комітету Червоного Хреста й Організації Об'єднаних Націй, які допомогли нам провести перший етап евакуаційної місії з "Азовсталі". Вдалося врятувати понад 300 людей – жінок, дітей. Фактично ми вивели цивільних із "Азовсталі". І готуємо зараз другий етап евакуаційної місії – поранених і медиків. Звичайно, якщо всі виконають домовленості. Звичайно, якщо не буде брехні", - сказав президент.

Також, за словами Зеленського, ведеться робота і над тим, щоб вивезти наших військових.

"Усіх героїв, які захищають Маріуполь. Це надзвичайно складно. Але важливо. Впевнений, усі розуміють головну причину цієї складності, а також де ця причина перебуває. Але ми не втрачаємо надії. Ми не зупиняємося. Щоденно шукаємо такий дипломатичний варіант, який може спрацювати. Наша команда готує завтра й продовження роботи гуманітарних коридорів для всіх мешканців Маріуполя та навколишніх населених пунктів", - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 7 травня, віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що усіх жінок, дітей та людей похилого віку з "Азовсталі" у Маріуполі евакуйовано.

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