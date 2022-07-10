Українців закликали долучатися до збору "Армії дронів" на UNITED24.

Україна отримала перший швидкий і витривалий дрон зі Сполучених Штатів Америки для допомоги Збройним силам України.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі.

"Отримали перший дрон зі США. Він швидкий і витривалий. А отже, точно допоможе нашим героям зі Збройних сил України краще бачити ворогів. Дякую всім людям з-за кордону, які також розуміють важливість перемоги України та роблять у неї свій внесок", - зазначив Федоров.

Міністр також закликав долучатися до збору "Армії дронів" на платформі UNITED24.

Як раніше повідомляв УНІАН, 1 липня в Україні почали збирати кошти на допомогу Збройним силам України за допомогою проекту "Армія дронів". Бажаючі можуть зробити пожертву на сайті UNITED24 або ж віддати власний безпілотник.

Мета проекту "Армія дронів" - придбати 200 дронів-розвідників, які закриють всю лінію фронту шириною близько 2 470 кілометрів. Такі безпілотні літальні апарати можуть літати до 24 годин на відстань 160 кілометрів, залишаючись майже непомітними для ворога.

Раніше стало відомо, що українці за тиждень задонатили на "Армію дронів" 400 мільйонів гривень.

Вас також можуть зацікавити новини: