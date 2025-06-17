Президент виступив на спецзасіданні лідерів країн G7.

Україна працює над розробкою та розгортанням безпілотників-перехоплювачів для захисту українських міст від атак "Шахедами". Про це під час спецзасідання лідерів країн G7 сказав президент України Володимир Зеленський.

"Нам потрібне додаткове фінансування на їх виробництво. Ці нові перехоплювачі важливі як для Європи, так і для Індо-Тихоокеанського регіону, Японії, Канади і Сполучених Штатів", – йдеться в заяві українського президента.

Зеленський також наголосив, що важливо забезпечити 40 мільярдів доларів щорічної бюджетної підтримки для України, аби наша країна "могла триматися далі". За його словами, це має бути спільним рішенням лідерів G7, включно зі США.

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Президент прокоментував і політику Дональда Трампа щодо Росії. За його словами, навіть якщо зараз американська адміністрація не чинить достатнього тиску, "Америка досі має найширші глобальні інтереси та найбільшу кількість союзників". Зеленський зазначив, що всі вони "потребуватимуть сильного захисту".

"Разом ми маємо й надалі закликати президента Трампа використати свій реальний вплив, щоб змусити Путіна покласти край цій війні. Саме США та президент Трамп запропонували припинення вогню, відновлення дипломатії, негайні зустрічі й переговори. Але Росія заблокувала всі зусилля", – додав Володимир Зеленський.

Війна в Україні: це варто знати

Вночі 17 червня Росія масовано атакувала Україну. Під основним ударом окупантів був Київ. Відомо вже про 14 загиблих внаслідок російської атаки. Двох людей росіяни вбили в Одесі.

Тим часом Канада оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,5 млрд доларів США. Туди мають увійти безпілотники, вертольоти та боєприпаси.

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