Подоляк каже, що для масштабного контрнаступу потрібно якомога більше зброї.

Для прискорення процесу деокупації захоплених росіянами територій Україні необхідно якомога більше зброї, вона повинно надходити постійно.

Про це заявив 24 каналу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він підкреслив, що процес деокупації та деблокування вже йде і триватиме далі.

"Якщо зброя буде рости, все буде виглядати масштабніше. Не один населений пункт, а відразу 10. Не 100-200 загиблих росіян, а 1000. Всі ці маленькі речі будуть характеризувати процедуру звільнення України від окупантів", - говорить радник глави ОП.

За словами Подоляка, у ворога важливо викликати емоцію, тому Україну потрібно забезпечувати зброєю, яка буде давати "ефектні результати". Тоді пропаганда РФ буде говорити про втрати в Україні й тим самим деморалізувати росіян.

"Вони повинні бути в паніці. У російського суспільства немає розуміння, що вони роблять в Україні. Але паніка - це дуже хороший крок до бунту", - пояснив він.

Подоляк переконаний, що в РФ потрібно досягти безжального і божевільного бунту, який буде знищувати все, починаючи з системи управління. Емоції для бунту - паніка, деморалізація і страх.

"Я хочу, щоб Росія боялася слова "Україна". Щоб вони впадали в тремор від одного його виду, і не могли думати ні про що інше, крім того, щоб боятися", - резюмував Подоляк.

Раніше в НАТО заявили про намір надати Україні сотень одиниць зброї для протидії безпілотникам.

Крім того, Україна в рамках нового пакету допомоги США отримає не тільки більше американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запчастини, інше спорядження і 36 тисяч патронів калібру 105 мм.