Захист від гіперзвукових ракет наразі "перебуває в зародковому стані".

Збройові компанії намагаються створити захист від російських і китайських гіперзвукових ракет через побоювання, що вони можуть дати вирішальну перевагу цим ворожим державам.

Про це пише The Telegfaph.

Зокрема, за словами голови британської оборонної компанії Cohort Енді Томіса, вони працюють над проектом з протидії зброї, здатної рухатися в п’ять разів швидше за швидкість звуку, і яку наразі надзвичайно важко збити (швидкість звуку = 1 Мах, орієнтовно 1225 км/г, - УНІАН).

"Можливість розробити переконливі засоби протидії їм є справді важливим кроком вперед. Це справжній виклик, у цьому немає жодних сумнівів", - сказав Томіс.

Зазначається, що звичайні ракети летять зі швидкістю близько 3 Махів (надзвукова швидкість, орієнтовно 3675 км/г, - УНІАН), тоді як гіперзвукові — 5 Махів (орієнтовно 6125 км/г, - УНІАН) або швидше. Крім того, що гіперзвукові ракети неймовірно швидкі, вони мають непередбачувану траєкторію польоту, через яку їх важко відстежити.

Повідомляється, що минулого року Китай запустив гіперзвуковий снаряд навколо земної кулі під час випробувань, тоді як у травні російський військовий корабель запустив крилату ракету "Циркон", яка може летіти зі швидкістю, що в дев’ять разів перевищує швидкість звуку.

Гіперзвукова зброя зазвичай ділиться на дві категорії: силовий варіант, в якому використовується особливо швидкий тип реактивного двигуна, або снаряд, що запускається високо в небі. У будь-якому випадку, щоб створити хороший захист від цієї зброї, система повинна контролювати набагато більшу територію, щоб виявити та перехопити її, пише The Telegfaph.

Президент американського виробника зброї Raytheon Missiles & Defence Вес Кремер сказав, що в центрі уваги, імовірно, буде спостереження за ракетами з космосу за допомогою великих угруповань супутників.

Єдина проблема гіперзвукових ракет полягає в тому, що вони порівняно делікатні через величезну кількість тепла, з яким вони повинні справлятися. "Цю систему розсіювання тепла не потрібно сильно пошкоджувати, щоб швидко прогоріти та знищити її", - сказав Кремер.

Захист від гіперзвукових ракет "перебуває в зародковому стані", додав він. Лише один проект у США працює над вирішенням проблеми.

Але швидка військова експансія Китаю особливо стимулює попит, зазначив Енді Томіс.

Як повідомляв УНІАН, США запустять 28 супутників для відстеження гіперзвукових ракет. Супутники для збору інфрачервоних даних і забезпечення мережевого зв'язку почнуть запускати в квітні 2025 року. На втілення цього проекту США готові витратити понад 1,3 мільярда доларів.

Так, 18 липня Агентство космічного розвитку (SDA) склали прототипи двох угод з командами під керівництвом L3Harris Technologies, Inc. з Мельбурна, штат Флорида, і Northrop Grumman Strategic Space Systems з Редондо-Біч, Каліфорнія. Вони створять по два літаки з 7 космічними апаратами на кожне судно - 14 супутників від кожного виконавця.

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