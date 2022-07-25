Україні "світять" сотні додаткових тактичних безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost.

У рамках нового пакету допомоги США Україні у сфері безпеки українська держава отримає не лише більше американських реактивних систем залпового вогню HIMARS, а також чотири командно-штабні машини, додаткове протитанкове озброєння, запчастини, інше спорядження та 36 тисяч набоїв калібру 105 мм.

У новий пакет допомоги увійде американська військова техніка на суму близько 175 млн доларів, вилучена із запасів Штатів за розпорядженням президента Джо Байдена, а також техніка на 95 млн з фонду Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), йдеться на сайті американського Міноборони.

Високопоставлений представник Пентагону під час брифінгу повідомив, що в рамках витрат USAI відомство зобов'язалося відправити в Україну до 580 додаткових тактичних безпілотних авіаційних комплексів Phoenix Ghost. Ці комплекси закуплять у виробників, а потім передадуть українським військовим.

"Українці чудово використовують... Phoenix Ghost", - зазначив високопоставлений представник Пентагону.

Раніше повідомлялося, що Україна в рамках нової військової допомоги від США отримає ще чотири системи HIMARS, і після цього українська армія матиме вже 16 одиниць цього озброєння.

Нагадаємо, 22 липня координатор Ради нацбезпеки Штатів зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі повідомив, що Вашингтон надає Києву додатковий пакет військової допомоги вартістю 270 млн доларів.

США почали допомагати Україні озброєнням після того, як РФ рано вранці 24 лютого здійснила повномасштабне вторгнення на українську територію. Влада США, зокрема, вже передала нашій країні 12 систем HIMARS.

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