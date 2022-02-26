Громадяни України, які наразі перебувають на території цих країн і хочуть повернутися додому, зможуть в'їхати в Україну без перешкод.

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білорусією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час брифінгу.

"Уряд ухвалив рішення про тимчасове закриття пунктів пропуску через державний кордон з Росією і Білорусією", - сказав прем'єр.

За його словами, громадяни України, які наразі перебувають на території цих країн і хочуть повернутися додому зможуть в'їхати в Україну без перешкод.

"Ми, звичайно ж, закликаємо повернутися додому. Доведіть, що ви на стороні світла", - підкреслив очільник уряду.