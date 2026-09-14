Сили оборони зірвали плани РФ щодо оточення 'поясу фортець' на Донбасі, - ISW

Так, нещодавно українські воїни ліквідували російський виступ на півночі від Лиману.

Сили оборони України зірвали плани російського військового командування щодо широкого оточення фортечного поясу в Донецькій області. Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що українські війська демонструють успіхи на стратегічному та оперативному рівнях, всупереч тому, що Москва зображує російську перемогу як неминучу.

Так, нещодавно українські воїни ліквідували російський виступ на півночі від Лиману, зірвавши плани російського військового командування щодо широкого оточення фортечного поясу в Донецькій області з районів Лимана та Добропілля.

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За даними аналітиків, українські війська повернули собі понад 745 квадратних кілометрів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях взимку та навесні 2026 року (ця цифра не включає нещодавні українські здобутки).

"Російські війська не захоплять Донецьку область до 2032 року з їхніми нинішніми темпами просування – якщо взагалі зможуть її захопити. Українські війська також розпочали успішні ударні кампанії середньої та далекої дальності по російських нафтопереробних заводах, аеродромах, ринках та інших військових об'єктах, що завдає шкоди російській економіці та знижує військовий потенціал Росії", - йдеться у звіті.

Також аналітики наголошують, що російські військові зусилля не досягають своїх оперативних та стратегічних цілей, оскільки кількість новобранців у Росії зменшилася, а російські чиновники створюють умови для можливого примусового призову резервістів після виборів до Державної думи Росії у вересні 2026 року.

"Таким чином, Кремль намагається переконати Сполучені Штати змусити Україну поступитися територією, яку російські війська не мають можливості захопити на полі бою… Передача Донецької області Росії також створить умови для поновлення Росією агресії проти України з набагато вигідніших позицій у обраний нею час, особливо враховуючи, що Путін та інші кремлівські чиновники продовжують заявляти, що їхня довгострокова стратегічна мета - контроль над усією Україною, а не лише над її південними та східними регіонами, залишається незмінною", - мовиться у звіті.

Ситуація на сході України – що відомо

Як повідомляв УНІАН, російські війська продовжують повільно просуватися в напрямку Слов’янська та Краматорська – міст, які разом із Дружківкою та Костянтинівкою формують так званий "пояс фортець" української оборони.

Краматорськ, який тривалий час був важливим тиловим центром для українських військових, дедалі частіше опиняється під російськими ударами. За словами прессекретаря 93-ї механізованої бригади Ірини Рибакової, атаки відбуваються десятки разів на день.

За її словами, вранці та ввечері вулиці міста майже спорожніли. Вдень люди також намагаються пересуватися якомога обережніше через постійну загрозу ударів безпілотників.

За оцінкою Інституту вивчення війни, у серпні російські сили просунулися або проникли приблизно на 124 квадратні кілометри української території. Це близько чверті площі, яку Росія захопила за той самий місяць торік.

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