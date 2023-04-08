Крім того, Україна зацікавлена в отриманні запрошення на зустрічі G20.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова має прибути до Індії 10 квітня. Представниця МЗС попросить Індію надати Україні гуманітарну допомогу та обладнання для ремонту енергетичної інфраструктури, яка була пошкоджена бомбардуваннями РФ.

"Джапарова, прибуде до Індії у понеділок та проведе міжвідомчий діалог, а також поспілкується зі ЗМІ та аналітичними центрами у столиці країни з метою заручитися підтримкою України в Індії", - повідомляє The Hindu.

За даними видання, Україна запросила у Індії фармацевтичні препарати та медичне обладнання. Також Джапарова планує обговорити з прем'єр-міністром Індії з Нарендрою Моді "Формулу миру".

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Українська влада зацікавлена в отриманні запрошення для участі у зустрічах G20, які проходять під головуванням Індії. Зокрема, йдеться про запрошення президента Володимира Зеленського виступити перед лідерами G20 під час саміту.

Війна в Україні - позиція Індії

У вересні 2023 року відбудеться черговий саміт Великої двадцятки, який прийматиме Індія. Нещодавно, на зустрічі фінансових лідерів країн G20 Індія відмовилася обговорювати санкції проти РФ. Захід завершилася без спільної заяви через суперечки щодо засудження російської агресії.

Крім того, переговорник Індії Амітабх Кант на саміті "Великої двадцятки" (G20) закликав світ зосередитися на глобальній бідності та "відійти" від війни в Україні.

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