Зокрема, за раз приблизно 8-10 українських літаків в одному нальоті завдавали ударів.

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович стверджує, що українська авіація завдала наймасовішого удару по позиціях російських окупантів у Херсонській області.

Про це радник сказав в ефірі програми "Фейгін Live".

"У Херсонській області чудові речі відбулися сьогодні. Наша авіація по щільності ударів показала щось, що ми не бачили за всю цю війну. Там приблизно 8-10 літаків в одному нальоті було за раз, і не один наліт був. Знаючі люди кажуть, що російське ППО або взагалі вже не працює на Херсонську область, або дуже обмежене у своїх можливостях, що безумовно стало результатом ударів по них і по місцях, де вони зберігають боєприпаси", - заявив Арестович.

"Такого масованого нальоту я не пригадаю за всю історію цієї війни. Чесно кажучи, з нашого боку, так нахабно 4-5 парами кілька разів за добу, вдень. А авіація, як ми розуміємо, це дуже серйозний і потужний вид збройних сил, який сильно перевищує за бойовими можливостями артилерію", - заявив Арестович.

"Якщо таке триватиме хоча б кілька днів, там стане дуже сильно погано російському угрупованню", - зазначив він.

Також він сказав, що за деякими відомостями, поки без підтвердження, українські літаки завдавали ударів по лівому березі Дніпра в Херсонській області.

"Традиційно обробляється район Нової Каховки та Берислав. Хоча дісталося Олешкам і Чорнобаївці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України знищили два склади боєприпасів російських загарбників. Наші захисники знову влаштували "час бавовни" для рашистів, які істерично бояться помсти. Зокрема, склад боєприпасів вибухнув в окупованому місті Токмак Запорізької області, а також у Бериславському районі Херсонської області.

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