Спроби загарбників облаштувати альтернативні переправи також ретельно відстежуються.

Російські окупанти намагаються відремонтувати пошкоджений Антонівський міст у Херсоні та споруджують альтернативні переправи. Однак українські воїни тримають їх усіх під вогневим контролем.

Про це під час телемарафону повідомила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.

Вона наголосила, що зараз Збройні сили України мають необхідну зброю для ураження таких цілей.

"Їхнф намагання (поремонтувати Антонівський міст - УНІАН) зрозумілі, бо вони хоч щось та мають робити, щоб хоча б заспокоїти свої нерви. Вони намагаються навести понтонні переправи альтернативні, але й ці об'єкти також потрапляють під вогневий контроль, бо ми маємо таку зброю, яка дозволяє влучати у вибрану ціль", - заявила Гуменюк.

За її словами, ЗСУ можуть не пошкоджуючи інфраструктуру зруйнувати плани окупантів.

Як повідомляв УНІАН, Україна та Росія готуються до початку надзвичайно активної фази бойових дій на півдні. Спостерігається формування російськими силами ударного угруповання на Криворізькому напрямку і намагання підтягнути резерви.

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