FT зазначає, що успіхи Росії звели нанівець важко досягнуті переваги української армії у минулому році.

Російські війська стрімко захоплюють все нові території України, скориставшись тріщинами в українській обороні, спричиненими нестачею сил і помилками військового керівництва.

Як розповіли Financial Times високопоставлені українські чиновники, головна мета глави РФ Володимира Путіна на полі бою цього року - захопити якомога більше землі.

"Наша оборона дає тріщини", - сказав один із чиновників. Він попередив, що російські війська домоглися "тактичного успіху" на Донеччині і що, якщо ситуація не зміниться, ймовірні подальші наступи.

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Наступ РФ нівелював досягнення ЗСУ минулого року

Так, згідно з оцінкою фінської військової дослідницької групи Black Bird Group, площа території, захопленої російськими військами з початку травня, майже вдвічі перевищує ту, яку українські військові відвоювали під час свого літнього наступу рік тому.

За їхніми даними, ЗСУ звільнили близько 321 кв. км у період із 1 червня до 1 вересня 2023 року, або в середньому по 24 кв. км щотижня. Водночас російські війська з 3 травня до 2 серпня цього року захопили близько 592 кв. км, або понад 45 кв. км щотижня.

"За останній місяць росіянам вдалося захопити кілька ключових позицій і об'єктів рельєфу, при цьому ситуація для українців на цих напрямках неухильно погіршується", - зазначають аналітики.

Аналітики і солдати кажуть, що Росія також скористалася українським непорозумінням і невмілою ротацією на полі бою, що дало змогу домогтися швидкого просування в кількох випадках, особливо в районах Покровська і Торецька.

При цьому, як зазначає FT, нещодавнє поліпшення української вогневої потужності поки не вплинуло на поле бою. Експерти кажуть, що основною причиною триваючого російського прогресу є гостра нестача людей, насамперед піхоти в Україні.

Крім того, стратегія Росії з розширення лінії фронту в Харківській області ще більше розтягнула сили України і залишила їх з меншою кількістю резервів для відповіді на російські наступи в напрямку Покровська, Часового Яру і Торецька, зазначає співробітник Євразійської програми Інституту досліджень зовнішньої політики Роб Лі.

Які дії зробить Росія

Експерти очікують, що росіяни активізуються на Донеччині цього місяця і спробують просунутися до Костянтинівки, яка стане головною метою після падіння Часового Яру.

Як зазначає Франц-Стефан Геді, науковий співробітник аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень у Лондоні, українським командирам, можливо, доведеться переглянути концепцію "активної оборони".

"Чи справді [краще] захищати кожен дюйм української території, незважаючи ні на що? Чи не краще відступити з певних більш відкритих позицій?" - сказав він. Навіть якщо це означало б здачу території, це могло б допомогти зберегти обмежені людські ресурси і в кінцевому підсумку посилити оборону, вважає експерт.

Водночас деякі чиновники оптимістично налаштовані щодо того, що наступ Росії сповільниться, оскільки її війська наближатимуться до великих міст, де українська оборона міцніша.

Війна в Україні - новини

Раніше аналітики DeepState повідомили, що російські війська просунулися біля Нікольського, у Нью-Йорку та Желанному.

Ветеран російсько-української війни, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначив, що на фронті зараз складно скрізь, але Покровський напрямок є найважчим і найбільш загрозливим.

Як пише The New York Times, якщо російським військам вдасться захопити давні оборонні бастіони в районі Торецька, вони зможуть просуватися до Костянтинівки, логістичного опорного пункту ЗСУ на сході, з іншого напрямку.

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