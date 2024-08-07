Аналітики DeepState повідомляють, що російські загарбницькі війська мають низку просувань на фронті.

Про оновлення мапи бойових дій вони повідомили у своєму Telegram-каналі. "Ворог просунувся біля Микільського, в Нью-Йорку та Желанному. Уточнено лінію зіткнення у Глибокому", - йдеться у повідомленні.

Водночас проект зазначає, що в цілях безпеки особового складу Сил оборони інформація про прикордонні райони поки не буде оновлюватися. Зараз треба не заважати бійцям та військовому керівництву приймати рішення, від яких залежить доля кожного, додали аналітики.

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"Ми уважно слідкуємо за подіями там, тримаємо зв'язок з частиною підрозділів і будемо подавати інформацію максимально точно та чесно, але тоді, коли прийде час", - зазначили вони.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі Збройних сил України повідомили, що за останню добу на фронті відбулося 107 бойових зіткнень з військами РФ. Найбліьш активно вони наступають на Покровському напрямку.

З початку доби відбувся 31 бій неподалік населених пунктів Олександрівка, Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Веселе, Іванівка, Желанне, Комишівка, Скучне, Яснобродівка та Карлівка. Сили оборони відбили 25 атак, шість ще тривали.

На цьому напрямку вдалося знешкодити 235 російських окупантів, 101 з них - безповоротно. Росіяни втратили сім бліндажів, 10 безпілотників різних видів та чотири одиниці автотранспорту. Таож було пошкоджено наземний дрон, дев’ять артилерійських систем та чотири одиниці автотранспорту.

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