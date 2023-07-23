Наші воїни відзначили високий рівень прохідності та потужність цих танків.

Командування Десантно-штурмових військ показало можливості британських танків Challenger 2, які ще не пішли у контрнаступ, однак вже перебувають на озброєні ЗСУ.

Наші захисники задоволені можливостями машин: високий рівень прохідності, маневровість та потужна бойова міць.

"Враження чудові — як на навчаннях, так і в дії", — наголосили бійці.

Наразі немає свідчень про залучення британських танків Challenger 2 у боях проти російських окупаційних військ. Всього Велика Британія поки що передала в українську армію 14 танків. Це було перше важке озброєння цього типу, яке західні партнери погодились надати Україні.

Challenger 2 для України: що відомо

Українські військові 27 березня завершили навчання з використання цих важких танків. Вже наступного дня міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що танки Challenger 2 вже знаходяться в Україні. Він проїхався на одному з них, подякував Британії за надану техніку і похвалив її якість.

Згодом з'явився відеоролик, у якому демонструвалося навчання бійців ВСУ. Вони їздили по різних покриттях, знайомилися з озброєнням Challenger 2 і займалися на спеціальних симуляторах.

У квітні Велика Британія відправила Україні снаряди зі збідненим ураном для танків Challenger 2.

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