Ракетні війська обстріляли район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупатів.

Авіація Збройних сил України минулої доби, 28 жовтня, завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, Сили ППО України знищили 3 крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К". Водночас підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також артилерійський засіб противника.

Зазначається, що за добу окупанти завдали 7 ракетних та 24 авіаційних ударів, здійснили 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Крім того, цієї ночі загарбники завдали чергового удару по Україні, застосувавши 5 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Наші захисники збили всі дрони.

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За даними аналітиків ISW, ЗСУ наступають у бік Піщанівки та зачищають острови дельти Дніпра на Херсонщині.

Протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень по всій лінії фронту. Авдіївський та Мар’їнський напрями сьогодні знов найгарячіші - Сили оборони України відбили тут понад 26 атак противника.

ЗСУ з початку війни ліквідували орієнтовно 298 тис. 420 осіб.

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