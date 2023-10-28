Сили оборони відбили там понад 26 атак противника.

Авдіївський та Мар’їнський напрями сьогодні знов найгарячіші - Сили оборони України відбили тут понад 26 атак противника.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням. Як зазначається, протягом доби відбулось 48 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

"На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Опитне Донецької області, де Силами оборони відбито понад 10 атак. Також противник завдав авіаційного удару в районі Новобахмутівки Донецької області… На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 16 атак ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Катеринівки", - інформує Генштаб.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили 5 атак противника. На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів, продовжував перегрупування військ.

На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 6 атак противника. На Шахтарському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії біля Старомайорського та південніше Золотої Ниви Донецької області. На Запорізькому напрямку противник намагався відновити втрачене положення біля Вербового Запорізької області, успіху не мав.

Генштаб зазначає, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Від початку цієї доби російські війська завдали 5 ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

При цьому, протягом доби авіація Сил оборони України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника.

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Окупанти на Донбасі вже тривалий час намагаються прорвати оборону захисників України. У жовтні загострилися бої за Авдіївку. Стало відомо, що ворог намагається оточити місто. Водночас Сили оборони дають гідну відсіч, завдають серйозних втрат російським окупаційним військам, виснажують сили противника. Зокрема, 20 жовтня Генштаб Збройних сил України повідомив, що упродовж минулої доби біля Авдіївки були ліквідовані й поранені майже 900 ворогів.

Вчора, 27 жовтня, президент Володимир Зеленський під час телефонної розмови з британським прем'єром Ріші Сунаком розповів про ситуацію на полі бою. За його словами, російські загарбники продовжують намагатися захопити всю територію українського Донбасу й зазнали провалів біля міста Авдіївка Донецької області. Супротивники кілька разів намагалися оточити місто, але захисники України щоразу зупиняли їх та відкидали назад. Як зазначив Зеленський, українські воїни завдали ворогу "болісних втрат".

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