Операцію зі знищення ракети здійснили четверо мобілізованих бійців.

Четверо воїнів 101-ї окремої бригади охорони Генерального штабу ім. генерал-полковника Геннадія Воробйова збили ворожу ракету, яка летіла на Київ.

Про це повідомляє прес-служба бригади.

Ворожу ракети збили четверо мобілізованих воїнів за допомогою ПЗРК "Ігла". В цілях безпеки і дезорієнтації ворога бригада навмисно не вказала локацію на імена воїнів, хоча й розкрила позивні: Хмельницький, Турок, Зелений і Саламандра. Власне точний постріл здійснив Хмельницький.

Воїн наголошує, що цей був результат злагодженої колективної роботи. Це сталося на світанку.

"Світало. Найважчий час доби, коли максимально хилить у сон, і тому це улюблений момент ворога для чергових підлостей. Ми, як завжди, чергували максимально уважно і совісно, адже прекрасно розуміємо,яка колосальна відповідальність нині закріплена за кожним. Мимоволі прислухаєшся до кожного шороху, дихаєш через раз. Той противний звук не сплутати ні з чим. Сумнівів не було. Як і вагань - тіло рефлекторно почало діяти оперативно і, як писав у конспекті. Вперше стріляв бойовими. До того були фахові учебки і лише теорія. Між пострілом і вибухом, який свідчить про влучання у ціль, кілька секунд. Тоді вони здались вічністю. На щастя, не промазав і старт був вдалим. А значить ракета Х-22, яка летіла на столицю і несла смерть та руйнування, навіки змінила координати свого маршруту в сторону російського корабля", - прокоментував Хмельницький.

Боєць зізнається, що після збиття ракети усі "тішились, немов діти"

Як повідомляв УНІАН, на світанку ворог спрямував на Миколаїв 10 ракет типу "Онікс", Вони були випущені з ракетного комплексу "Бастіон" на окупованій Херсонщині.

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