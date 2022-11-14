Тим часом у Ростові-на-Дону проводяться тренування з цивільної оборони населення.

Українські воїни відбили ворожі атаки в районах 7 населених пунктів.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Білогорівка, Курдюмівка, Водяне і Мар’їнка на Донеччині. Ворог не припиняє обстрілів населених пунктів та позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також наголошують, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, продовжує обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. З метою поповнення втрат особового складу та формування підрозділів, противник продовжує переміщення мобілізованого особового складу до районів ведення бойових дій на території України. У місті Ростов-на-Дону проводяться тренування населення з цивільної оборони.

Звільнення Херсона

9 листопада РФ заявила про виведення своїх сил з правобережної Херсонщини, в тому числі й Херсона.

11 листопада ЗСУ вже зайшли в місто, а президент Володимир Зеленський офіційно заявив про визволення Херсона від російських окупантів.

При цьому західні експерти зазначили, що стрімкий вихід російських сил з обласного центру свідчить про наявність у них серйозних проблем.

При цьому Інститут вивчення війни прогнозує, що виведені з Херсонщини сили, РФ кине на підсилення атак на Донбасі.

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