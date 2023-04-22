Зокрема, було знищено два дрони-камікадзе типу "Ланцет".

Українські захисники сьогодні збили один ворожий гелікоптер Мі-24 та чотири безпілотники російських окупантів, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, було знищено два розвідувальних БПЛА, а саме "Орлан-10" і "Zala", а також два дрони-камікадзе типу "Ланцет".

Загалом, авіація Сил оборони за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили та один склад боєприпасів противника.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Сили оборони України за минулу добу знищили ще 680 окупантів і наразі загальні втрати ворога в особовому складі наближаються до 186 тисяч.

У Генштабі зазначили, що за добу українські військові відбили близько 40 ворожих атак, противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

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