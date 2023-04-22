Українська авіація завдала вісім ударів по супротивнику, зазначили у Генштабі ЗСУ.

Українські підрозділи ракетних військ та артилерії за добу уразили один склад боєприпасів російських загарбників.

Уражено також три райони зосередження живої сили супротивника, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у суботу, 22 квітня, у своєму вечірньому зведенні. "Авіація Сил оборони за добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів...", - зазначили у Генштабі.

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Ситуація на фронтах в Україні - сьогодні це варто знати

Вранці 22 квітня Генштаб ЗСУ відзвітував, що упродовж минулої доби ворог атакував наших захисників на Авдіївському, Бахмутському, Шахтарському та Мар’їнському напрямках. На цих напрямках українські воїни відбили 53 ворожі атаки.

Найгарячіше у місті Бахмут Донецької області. Сьогодні увечері прикордонники повідомили, що у цьому населеному пункті за добу було відбито чотири атаки з боку супротивників. За попередніми відомостями, ліквідовані шість окупантів.

Варто зазначити, що загальні втрати росіян в Україні вже становлять приблизно 185 тисяч 730 загарбників.

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