Ворожі безпілотники у Луганській області знешкодили прикордонники.

У понеділок, 10 квітня, воїни 110 окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка на Авдіївському напрямку ліквідували ворожий вертоліт Мі-24.

Супротивник не припиняє спроби наступальних дій на Авдіївському напрямку, але отримує гідну відсіч - зазнає великих втрат у живій силі та техніці, йдеться на сторінці бригади у Facebook. "Сьогодні військовослужбовці нашої бригади знищили ворожий гвинтокрил Мі-24", - зазначається у повідомленні.

Також стало відомо, що у Луганській області прикордонники знешкодили два ворожих дрони. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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"Були безпілотники - стали безлітальники. На Луганщині прикордонники знешкодили два ворожі дрони", - йдеться у повідомленні. Зазначається, що один безпілотник прикордонники приземлили сьогодні за допомогою РЕБ, а в інший - поцілили зі стрілецької зброї вчора.

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За даними Генштабу ЗСУ, 9 квітня авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки російських окупантів. Також було збито шість ворожих безпілотників: три - типу "Ланцет", два - "Зала" та один - "Суперкам".

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення на українській землі вже знищені 2 323 ворожих безпілотників оперативно-тактичного рівня, а також 292 гелікоптери супротивника.

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