Український снайпер ліквідував окупанта Сергія Ситоленка, який доводиться тестем відомого терориста Ігоря Стрєлкова-Гіркіна.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц).
Інформацію підтвердила донька окупанта Мирослава Регінська в соцмережі ВКонтакте.
З 2014 року Ситоленко проходив службу в 3-ій окремій мотострілецькій бригаді російських окупаційних військ – на його рахунку чимало вбитих українських воїнів.
Додамо, що Ігор Гіркін (Стрєлков) – відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. Учасник Російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці Росії, а також низки інших воєн: у Придністров’ї, Боснії, Чечні.
В Україні Гіркін обвинувачується у тероризмі, порушенні законів та звичаїв війни та ще низці злочинів і оголошений у розшук.