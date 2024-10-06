Цієї ночі Україна знову відбивається від російських дронів-камікадзе типу "Shahed". Через повітряний напад жителів низки областей попередили про небезпеку.

Командування Повітряних сил ЗСУ повідомляє про декілька груп безпілотників, які летять з Курської області через Сумщину на Полтавщину. БПЛА з Харківської області заходять у Дніпропетровську. Дрони на Полтавщині заходять на Черкащину, "шахеди"з Чернігівщини - на Київщину, а БПЛА з Сумщини наближається до межі з Чернігівською областю.

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Оновлено о 23:28: У столиці працює протиповітряна оборона, повідомляють у Киїівській міській військовій адміністрації.

Оновлено о 23:19: БПЛА наближається до Києва із заходу, а до Дніпра - з північного сходу.

Оновлено о 23:15: Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що росіяни атакують місто КАБами, чутно вибухи. "Будьте обережні - можливі повторні пуски", - попередив він.

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