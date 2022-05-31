З початку повномасштабної агресії РФ українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів.

СБУ накрила російську агентуру в державному концерні "Укроборонпром".

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Контррозвідка СБУ за сприяння підрозділу безпеки "Укроборонпрому" викрила співробітника одного з оборонних підприємств на агітації на користь РФ", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що з початку повномасштабної агресії РФ українська спецслужба викрила понад 360 російських агентів і більше 5 тис. колаборантів.

З останніх затримань - на Донеччині в ході спецоперації ліквідовано російську агентурну мережу, яка розвідувала позиції ЗСУ на східному фронті. Зокрема, одного агента затримано у Слов’янську, іншого – у Краматорському районі.

А у Луганській області за матеріалами СБУ до 8 та 10 років ув’язнення засуджено двох командирів так званої "ЛНР", яких взяли у полон під Сєвєродонецьком.

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