Обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури.

Унаслідок обстрілів російських окупантів сьогодні на Донеччині загинуло четверо цивільних осіб, ще 6 отримали осколкові поранення.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 7 серпня 2022 року збройні сили РФ здійснили масовані обстріли території Донецької області. Внаслідок ворожих атак у м. Бахмут, с. Опитне Бахмутського району, м. Соледар та м. Селидове Покровського району загинуло четверо цивільних осіб та ще шестеро отримали осколкові поранення", - мовиться у дописі.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено багато житлових будинків, господарські споруди, лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури.

Правоохоронці відкрили 6 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування за вказаними фактами триває.

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