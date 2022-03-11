Триває розчистка завалів.

Унаслідок обстрілу окупантами Луцька двоє осіб загинули, шістьох поранено.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

"Сьогодні вранці, приблизно о 05.45, відбувся обстріл чотирма ракетами, які, за оцінками, були випущені з бомбардувальника армії Російської Федерації - по об'єктах військового аеродрому "Луцьк"... Інформація про загиблих на цей час: виявлено двох загиблих військовослужбовців, поранених різного ступеню тяжкості - 6", - повідомив він.

Погуляйко додав, що триває розчистка завалів.

Як писав УНІАН, у Міноборони РФ підтвердили авіаудари по Луцьку та Івано-Франківську. Російські терористи атакували з неба Дніпро, Луцьк та Івано-Франківськ вранці, 11 березня.

Під час нальоту авіації окупантів у Дніпрі, за попередньою інформацією, загинула одна людина. Бомби влучили у територію поблизу міського дитячого садка й багатоповерхівки й двоповерхову будівлю взуттєвої фабрики.

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