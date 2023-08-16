У селищі раніше проживали не більше 500 людей.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що відбувається в Урожайному зараз.

В ефірі Радіо Донбас.Реалії він зауважив, що селище фактично зруйноване. "Там ще тривають жорсткі обстріли і фактично не припинені бойові дії, тому наразі про проведення стабілізаційних заходів не йдеться. І тим більше вказані населені пункти (Старомайорське та Урожайне) фактично зруйновані ворожою артилерією із застосуванням реактивних систем залпового вогню", - сказав Кириленко.

За його словами, в Урожайному до повномасштабного вторгнення проживали не більше 500 людей. "З моменту заходу збройних сил, після звільнення цієї території, коли відсувалась лінія фронту, там було в першу чергу евакуйовано трьох осіб - мені навіть складно передати, як вони могли там проживати, переховуватись. Це люди похилого віку", – повідомив Кириленко.

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При цьому, зауважив він, максимальну кількість людей звідти змогли евакуювати, починаючи з 26 лютого 2022 року.

За словами голови ОВА, стабілізаційним заходам у деокупованих населених пунктах має передувати розмінування. "Необхідно повністю зачистити територію, принаймні підхідні шляхи. Я навіть не кажу про під’їзні шляхи - вони повинні бути розміновані для того, щоб вже правоохоронні органи, Служба безпеки України і, відповідно, військова адміністрація заходила для стабілізаційних заходів", - розповів Кириленко.

Крім того, він зауважив, що Старомайорське та Урожайне "переважно зберегли тільки назву, тому що приватний сектор - це 80 і більше відсотків - повністю або частково зруйнований".

Ситуація навколо Урожайного

Як повідомляв УНІАН, днями заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що попри надважкі бойові умови та супротив окупантів, українські війська мають частковий успіх у напрямку Урожайного, що поруч із визволеним селищем Старомайорське.

У своєму вечірньому зведенні 15 серпня Генеральний штаб повідомив, що на Шахтарському напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Урожайного.

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