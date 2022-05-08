Представники влади "заважали займатися обороною", кажуть в "Азові".

Полк "Азов" звинувачує представників влади в саботуванні підготовки до оборони Маріуполя.

Про це на прес-конференції заявив офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко.

За словами Самойленка, захоплення Маріуполя йде вже 2,5 місяці і це облога, якої "ще не було в історії".

"З такою кількістю жертв серед солдатів, і жертв серед цивільних. 25 тисяч цивільних були вбиті російською армією", - зазначив він.

Офіцер наголосив, що завдання і моральний обов'язок військових - захищати країну. Але уряд, за його словами, не зміг організувати захист Маріуполя.

"Правда в тому, що ми унікальні. Ніхто не очікував, що ми так довго вистоїмо (і ми досі стоїмо). Нашому уряду не вдалося захистити Маріуполь, не вдалося підготувати його оборону. Проблема в тому, що нас називають героями, нами захоплюються. Героїзм з'являється, коли провалюється планування і організація", - говорить він.

Офіцер зауважує, що багато бійців "Азов" віддали свої життя за місто, за країну, за людей України.

"І це наш пріоритет. Ми могли б легко відійти від Маріуполя, відступити, тому що ми бачили ситуацію, але вирішили захищати місто, і у нас був наказ захищати Маріуполь. У нас не було наказу повністю взяти на себе командування обороною міста. Але це рішення було прийнято тому, що більше ніхто цього не зробив. Проблема в тому, що багато офіційних представників влади саботували питання оборони України, я б сказав - близько 8 років. Ця війна почалася не 24 лютого і ми постійно на цьому наголошуємо. Всі просто нам заважали займатися обороною, хоча знали весь час, що велика війна з РФ наближається", - переконує він.

Нагадаємо, полк "Азов" - формування Національної гвардії України, що входить до складу Східного оперативно-територіального об'єднання.

Бійці "Азова" беруть участь в обороні Маріуполя з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Зараз на території заводу "Азовсталь" тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками. Україна намагається врятувати військових, заблокованих на території заводу.

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" в Маріуполі, залучені впливові посередники і держави.

Вас також можуть зацікавити новини: