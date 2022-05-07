Президент заявив, що триває робота над дипломатичними варіантами для порятунку українських військових.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що для порятунку українських військових, які захищаються на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, залучені впливові посередники і держави.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"Продовжуємо евакуаційну місію з Маріуполя, саме з "Азовсталі" за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного хреста. Протягом дня наша команда організовувала порятунок для більш ніж 40 цивільних людей – жінок і дітей (раніше повідомлялося про 50 осіб - УНІАН). Сподіваємось, що незабаром вони зможуть прибути вже на безпечну територію після двох місяців під обстрілами, просто під землею – в укриттях", - сказав Зеленський.

"Працюємо також над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються ще на "Азовсталі". Залучені впливові посередники. Впливові держави", - зазначив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 травня командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко заявив, що ситуація на "Азовсталі" вкрай складна, але захисники Маріуполя продовжують тримати оборону. На той момент тривав вже другий день, як противник прорвався на територію меткомбінату, внаслідок чого там точаться важкі кровопролитні бої.

5 травня в "Азові" зазначили, що на території "Азовсталі" третю добу тривають кровопролитні бої з російськими загарбниками, які знову порушили обіцянку стосовно евакуації цивільних.