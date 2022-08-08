Обіцяні "добровольцям" виплати відрізняються залежно від регіону.

Наприкінці минулого тижня стало відомо про формування у Санкт-Петербурзі трьох "іменних" добровольчих підрозділів для участі у "спеціальній військовій операції" в Україні. Формування подібних загонів триває з весни: щонайменше у двох десятках суб'єктів РФ створено вже понад 40 таких підрозділів.

Про це пише "Комерсант".

Формування таких загонів триває в регіонах уже кілька місяців: вступати до них закликають місцева влада та ветеранські організації, добровольцям обіцяють солідні грошові виплати та забезпечення всім необхідним екіпіруванням. Процедурні питання вирішуються через військкомати, де охочі вирушити на війну укладають контракт із Міноборони.

Обіцяні добровольцям виплати відрізняються залежно від регіону. Так, в Омській області кажуть, що після прибуття на територію "СВО" зарплата контрактників складе щонайменше 130 тисяч рублів. В інших регіонах називають вищі цифри, що перевищують 200 тис. руб. А в Пермському краї добровольцям взагалі обіцяють, що вони отримуватимуть не менше 300 тис. руб. на місяць.

Регіональна влада, у свою чергу, готова на разові виплати (від 100 тис. руб.), але не завжди їх можна отримати одразу. Наприклад, у Татарстані добровольцям обіцяють виплатити одразу лише 60 тис., а ще 200 тис. вони отримають після перетину кордону.

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