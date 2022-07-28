Такі батальйони створюють у всіх регіонах РФ.

Набір в мотострілецький батальйон для війни з Україною стартував у російському Санкт-Петербурзі. Такі створюють у всіх регіонах Російської Федерації.

Про це повідомляє місцеве видання Фонтанка.

За даними видання, в батальйон набирають "добровольців". Інформацію підтвердили у військкоматі Приморського району Санкт-Петербурга.

Росіянам пропонують підписати контракт на півроку і пройти підготовку, яка триває близько місяця. При цьому за неї обіцяють заплатити 100 тисяч рублів. Після відправки в Україну виплати обіцяють збільшити. Крім того, бійці батальйону можуть зберегти за собою місце на роботі.

"Коли підрозділ поїде на захід, вам платять 53 долари на добу плюс "наступальні" вісім тисяч на добу. Плюс доплати за бойові заслуги: БМП, безпілотник - 50 тисяч рублів, танк - 100 тисяч рублів. Тобто там люди отримують від 200 тисяч до півмільйона", - заявили у військкоматі.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними української розвідки, в Росії активно розгортається кампанія під гаслом "Від кожного суб'єкта Федерації по батальйону". Кремль зобов'язав кожен з 85 російських регіонів, включаючи окупований Кримом, сформувати і фінансово простимулювати по одному новому батальйону добровольців для участі у війні проти України.

Крім того, в Росії на війну набирають найманців з країн Центральної Азії, ув'язнених та представників віддалених регіонів.

У свою чергу секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов упевнений, що ніякого добровольчого батальйону "Москва" або "Петербург" не існує і навряд чи буде існувати.

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