Крім Авідзби, було затримано ще 5 осіб.

На окупованій території Грузії місцеве "слідство" висунуло колишньому помічнику глави" республіки Абхазія "і бойовику збройного угруповання "ДНР" Ахре Авідзбі звинувачення в незаконному зберіганні зброї.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на адвоката Авідзби.

Читайте такожОкупанти Донбасу блокують пропуск людей на п'яти КПВВ-прикордонники (відео)Крім Авідзби, були затримані ще 5 осіб, за словами його дружини, це "близькі друзі, які починали з ним ще в 2014 році воювати за "руський мир" в Донбасі". За незаконне зберігання зброї зазначеним особам загрожує до шести років позбавлення волі.

"МВС Абхазії" раніше заявляло, що за місцем проживання Авідзби були знайдені патрони, ручні протитанкові гранатомети, ручні кулемети, автомати російського та іноземного виробництва, пістолети, спецснарядження і радіопередавачі.

Ахра Авідзба брав участь у бойових діях на Донбасі у складі бойовиків, за що отримав звання "герой ДНР".

Зазначимо, що абхазький найманець Ахре Авідзбе був оголошений в розшук Службою безпеки України. Йому було повідомлено про підозру у створенні терористичної групи, викраденні людей та порушенні звичаїв ведення війни.

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Автор: УНІАН