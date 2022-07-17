В Алчевську Збройні сили України обстріляли базу російської армії у тролейбусному депо. Удар здійснили під ранок, коли п'яні окупанти полягали спати.
Такою інформацією поділився прес-центр стратегічного командування ЗСУ в офіційному Telegram-каналі. Про ситуацію зі знищенням бази доповіли місцеві джерела.
У тролейбусному депо Алчевська розташовувався особовий склад ворожої армії. Частину солдатів вдалося ліквідувати влучним ударом, проте точну кількість втрат поки не встановлено. На відео, яке опублікували в стратегічному командуванні ЗСУ, демонструється стовп чорного диму над містом. Ймовірно, на місці попадання виникла пожежа.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 17 липня, українські захисники прицільно обстріляли об'єкти рашистів в Херсонській області. Вони знищили штаб, казарми і склад з боєприпасами в Лазурному біля моря. З місця повідомили, що в селищі лунало багато вибухів.
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