Про це розповіли місцеві джерела.

В Алчевську Збройні сили України обстріляли базу російської армії у тролейбусному депо. Удар здійснили під ранок, коли п'яні окупанти полягали спати.

Такою інформацією поділився прес-центр стратегічного командування ЗСУ в офіційному Telegram-каналі. Про ситуацію зі знищенням бази доповіли місцеві джерела.

У тролейбусному депо Алчевська розташовувався особовий склад ворожої армії. Частину солдатів вдалося ліквідувати влучним ударом, проте точну кількість втрат поки не встановлено. На відео, яке опублікували в стратегічному командуванні ЗСУ, демонструється стовп чорного диму над містом. Ймовірно, на місці попадання виникла пожежа.

Нагадаємо, раніше сьогодні, 17 липня, українські захисники прицільно обстріляли об'єкти рашистів в Херсонській області. Вони знищили штаб, казарми і склад з боєприпасами в Лазурному біля моря. З місця повідомили, що в селищі лунало багато вибухів.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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