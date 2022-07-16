Мінус БК, техніка і знищений особовий склад, який не відразу відкопали, поділився журналіст Цаплієнко.

Українські військові здійснили успішну ракетну атаку з далекобійних РСЗВ HIMARS по позиціях російських військ в Луганській області.

Відео виклав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

Внаслідок удару знищений склад боєприпасів, окупанти й ворожа техніка

"Розбомблена база окупантів у тимчасово окупованому Ірміно Луганської області. Мінус БК, техніка і знищений особовий склад, який не відразу відкопали. Чудова робота HIMARS", - поділився Цаплієнко.

Війна в Україні: актуальні дані

Українські військові зупинили спробу ворога заволодіти автошляхом між Лисичанськом та Бахмутом. ЗСУ щільним вогнем зупинили ці спроби ворога, який вимушений був посунутися назад.

На думку аналітиків з Інституту вивчення війни, у найближчі 72 години ворог посилить обстріли населених пунктів у Донецькій області. Таким чином, йдеться про те, що ЗС РФ вийшли з "оперативної паузи".

Вранці, 16 липня, Генштаб підтвердив, що противник відновив наступ на Вуглегірську ТЕС. Бойові дії тривають.

Тим часом на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь в прикордонних з Україною районах не відзначено.

ЗСУ вже знищили у боях з Росією 38 140 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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