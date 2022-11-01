В той же час, у Середземному морі чергують 5 носіїв крилатих ракет РФ.

В Чорному морі скоротилось угруповання російських кораблів, наразі вони курсують без готових до запуску "Калібрів".

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, коментуючи обстановку станом на 12:00.

"В акваторії Чорного моря корабельне угруповання ворожого війська має суттєве скорочення - до 6 одиниць, які продовжують укриватися за кримським узбережжям. На чергуванні носіїв крилатих ракет не зафіксовано. Але це не означає, що "Калібри" не можуть бути застосовані. Динаміка загальної обстановки передбачає її оперативні зміни", - сказав Назаров.

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Відсутність на борту російських кораблів також підтвердили в ВМС ЗСУ.

Відповідне повідомлення розміщено у Facebook.

В той же час, за даними ВМС, в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 7 ворожих кораблів, серед яких немає носіїв крилатих ракет "Калібр".

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до 3 кораблів та катерів; в Середземному морі – 13 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "Калібр".

Зазначається, що за добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили 26 цивільних суден - до Азовського моря, з них 3 судна рухались з протоки Босфор.

До Чорного моря – 16 суден, з них 5 продовжило рух у напрямку Босфору.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, підводячі підсумки за 31 жовтня, в ОК "Південь" повідомили, що станом на ранок 1 листопада у готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває 1 носій високоточних крилатих ракет, споряджений вісьмома "Калібрами". Загальна чисельність корабельного угруповання ворога у Чорному морі була 7 кораблів та катерів.

Атака на Чорноморський флот

Як повідомляв вчора УНІАН, в окупованому Севастополі насвітанку 29 жовтня пролунали потужні вибухи. Місцеві пабліки повідомили про атаки безпілотниками бухти.

Пізніше стало відомо, що внаслідок вибуху пошкоджено кілька кораблів російських загарбників, серед них - фрегат "Адмірал Макаров" та морський тральщик "Іван Голубєц".

У Міноборони РФ звинуватили фахівців Військово-морських сил Великобританії у причетності до цього, а заразом - і до підриву російських газопроводів "Північний потік" та "Північний потік-2". Крім того, вони заявили про вихід із зернової угоди.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба вважає, що росіяни планували вихід з "зернової угоди", а вибухи використали як привід.

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