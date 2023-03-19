Допомога цієї країни вже перевищила 1% ВВП.

В Естонії 600 українських військових завершили навчання. Тренування проходили медики, снайпери та військові деяких інших спеціальностей.

Про це сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур в інтерв'ю The Kyiv Independent. За словами міністра, було проведено три цикли навчання і щоразу його проходила одна рота.

Він також пояснив, чому Естонія так потужно підтримує Україну, адже наразі її військова допомога вже перевищила 1% ВВП країни.

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"Всі ми розуміємо, що Україна воює не лише за себе та за український народ. Вони борються за вільний світ та світ, заснований на правилах. Ось чому ми маємо допомагати Україні, чим можемо", - пояснив Певкур.

Він наголосив, що поки Україна "не повернула свою землю... говорити про закінчення війни не доводиться". На його думку, менталітет російської армії на останні сто років не змінився.

"Звичайно, ми всі сподіваємося, що війна закінчиться якнайшвидше. Але ми також повинні розуміти, що це не так просто, тому що обидві сторони глибоко окопалися, так що знадобиться деякий час... Під час Першої та Другої світових воєн вони (росіяни - УНІАН) використовували одну й ту саму тактику, яка полягала у неймовірних звірствах та воєнних злочинах", – сказав естонський міністр.

Він переконаний, що Росія продовжує становити загрозу для країн НАТО, оскільки "в неї поки що достатньо вогневої могутності" і вони "можуть досить швидко поповнити свою армію".

Навчання українських військових - останні новини

Нещодавно британське міністерство оборони виклало відеоролик, знятий на тренуваннях українських військових на танках Challenger 2.

В Міноборони Іспанії також заявили, що перша група українських військовослужбовців, які навчаються експлуатації та обслуговуванню танків Leopard 2A4, завершить навчання вже цього тижня.

14 березні стало відомо, що українські військові майже завершили навчання на бойових танках Leopard 2 у німецькому Мюнстері.

Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розширення підготовки для українських військовослужбовців. Їх навчатимуть тактичній медицині.

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