Винищувачі задіють на найважливіших напрямках, де рашисти намагаються наступати.

Росія накопичила біля кордонів з Україною певну кількість штурмової авіації. Вона буде використовуватися на найважливіших напрямках, де ворог намагається атакувати ЗСУ.

Про це в коментарі виданню "РБК-Україна" розповів представник Головного управління розвідки МО України Андрій Черняк: "Вони розуміють, що їм це (прорив на ключових напрямках, — УНІАН) не вдається. Вони там не домоглися жодного стратегічного успіху, 95% сухопутних військ РФ так чи інакше бере участь в агресії проти України, у них нема чим і кому воювати. Тому росіяни вирішили збільшити свій наступальний потенціал застосуванням авіації".

За словами Черняка, українська протиповітряна оборона теж не стоїть на місці і щодня посилюється. Розвідник підкреслив, що бійці Повітряних сил ЗСУ навчилися збивати ракети та іранські дрони-камікадзе. Літаки для них будуть навіть легшими цілями.

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Росія почала активніше застосовувати авіацію: що відомо

Джерело видання "Важливі історії" повідомило про зміну тактики у застосуванні авіації. Раніше літаки не залітали в зону дії української ППО, щоб не потрапити під удар. Однак в РФ вирішили перестати берегти винищувачі і активніше задіяти їх у війні.

Надходила інформація, що біля кордону з Україною Росія зосередила від 300 до 400 літаків. Через це очікувалася активізація обстрілів на 23-24 лютого.

Як раніше повідомили в ГУР, окупанти відсунули свою авіацію як мінімум на 200 кілометрів від кордону з Україною, щоб уберегти від потенційних ударів.

Майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман повідомив про суттєвий запас літаків у Росії. Їх кількість досягає 2 тисяч одиниць.

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