Передвеликодній обмін - один з найбільших за період повномасштабного вторгнення. Серед повернутих є важкохворі та важкопоранені.

Великий передвеликодній обмін військовополоненими готувався довго, і терміни декілька разів переносили.

Про це заявив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони Андрій Юсов в етері телемарафону.

"Передвеликодній великий обмін - один з найбільших за період повномасштабного вторгнення. Всього 63-й від початку повномасштабної війни Росії проти України. Цей обмін готувався довго, терміни декілька разів посувались. Але, безумовно, і Воскресіння Христове, і Великдень були додатковим фактором, щоб цей обмін відбувся... Справді 276 захисників і одна захисниця - це дуже добрі новини, дуже добрий результат. І символ того, що не можна складати руки, треба далі працювати. Далі ще багато українських родин чекають на повернення своїх рідних, і військових, і цивільних, і робота ведеться", - сказав він.

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За словами Юсова, повернення полонених - це складний перемовний процес, який не зупиняється ні на день, які б навколо обставини не відбувався.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, на чолі з генералом Будановим, за доручення президента України Володимира Зеленського, цю складну роботу продовжує, продовжує ефективно. Переговорна група працює, і ми бачимо результат", - зазначив він.

Юсов також розповів, в якому фізичному та психологічному стані повернулися українці вчора. За його словами, серед повернутих, в тому числі, є важкохворі та важкопоранені.

"Серед повернутих є, в тому числі і важкохворі, і важкопоранені - власне, ті, хто мають повертатись в першу чергу. Наслідки важких поранень, бойових травм, запущені хвороби і багато інших речей, які вкупі із часто браком належного медичного обслуговування, забезпечення, стресом, звичайно, дають свої ускладнення. Полон - це страшно. Хорошого полону не буває, а коли ми говоримо про державу-агресора, то часто і масово є свідчення про порушення утримань наших військовополонених і порушення їхніх прав під час перебування", - розповів представник ГУР.

Обмін військовополоненими

19 квітня, в Україну з російського полону повернулося 277 наших захисників.

Президент Володимир Зеленський заявив, що серед них воїни ЗСУ, Нацгвардії, Державної спеціальної служби транспорту та прикордонники. Захищали Маріуполь та інші напрямки на Донеччині, Херсонщину, Запоріжжя, Луганщину.

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