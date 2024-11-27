У МЗС країни-агресора наголосили, що готові до діалогу з Україною щодо великого обміну військовополоненими / фото УНІАН, В'ячеслав Ратинський

Росія начебто готова організувати обмін військовополоненими 630 на 630. Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Готові вже зараз провести обмін 630 військовослужбовців, одночасно розпочати організаційні заходи з підготовки наступних обмінів", - зазначила вона.

За інформацією російських ЗМІ, Захарова додала, що РФ зацікавлена в конструктивному діалозі з Україною щодо питання обміну полоненими. За її словами, у Москві налаштовані на якнайшвидше повернення російських військових додому. 

Обмін військовополоненими - останні новини

Раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути додому з російського полону 3 767 захисників та захисниць, включаючи 168 цивільних українців. Він додав, що за офіційними даними, сьогодні "десятки тисяч громадян України знаходяться в російському полоні".

Також повідомлялось, що в жовтні Україна повернула з російського полону 95 українських військових. За словами президента Володимира Зеленського, ці бійці захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину.

Вас також можуть зацікавити новини: