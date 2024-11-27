Про такі наміри висловилися у російському МЗС.

Росія начебто готова організувати обмін військовополоненими 630 на 630. Про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

"Готові вже зараз провести обмін 630 військовослужбовців, одночасно розпочати організаційні заходи з підготовки наступних обмінів", - зазначила вона.

За інформацією російських ЗМІ, Захарова додала, що РФ зацікавлена в конструктивному діалозі з Україною щодо питання обміну полоненими. За її словами, у Москві налаштовані на якнайшвидше повернення російських військових додому.

Обмін військовополоненими - останні новини

Раніше уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з початку повномасштабної війни Україні вдалося повернути додому з російського полону 3 767 захисників та захисниць, включаючи 168 цивільних українців. Він додав, що за офіційними даними, сьогодні "десятки тисяч громадян України знаходяться в російському полоні".

Також повідомлялось, що в жовтні Україна повернула з російського полону 95 українських військових. За словами президента Володимира Зеленського, ці бійці захищали Маріуполь і "Азовсталь", Донеччину, Луганщину, Харківщину, Київщину, Чернігівщину та Херсонщину.

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