Маркушин закликав ірпінців поки не повертатися у місто.

В результаті збройної агресії окупантів в місті Ірпені, що на Київщині, зруйновано 50% будівель.

Про це під час телемарафону повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин.

"Основне завдання зараз – ми збираємо наших мешканців, які загинули. Їх приблизно до 200 людей. Будемо їх хоронити. Будемо родичів інформувати про них", - сказав він.

Також, додав Маркушин, потрібно прибрати завали і вулиці. "Звичайно, ми будемо зараз просити багатьох, щоб нам допомогли по техніці, допомогли людським ресурсом… 50% міста, на жаль, зруйновано. Потрібно ще багато часу і роботи, щоб це відновити. З усіма комунальними службами ми на контакті, всі починають вже потроху збиратися і будуть ремонтувати критичну інфраструктуру", - зауважив він.

Мер також повідомив, що у місті працюють патрулі, аби виявляти мародерів. "Всі мародери будуть прибирати завали, розчищати вулиці і відповідати перед законом", - додав він.

За даними Маркушина, наразі в Ірпені залишилося до 4 тис. жителів.

"Я закликаю, щоб поки не поверталися, бо нема комунікацій, води, електрики, газу, не працює каналізація і треба прибрати завали з вулиць. Треба перевірити вибухотехнікам ту територію, де були росіяни, щоб ніхто не постраждав. Багато мін розкидано, багато снарядів розкидано, які не розірвалися", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня місто Ірпінь на Київщині звільнили від російських військ.

За даними голови Гуманітарного штабу Київщини Олексія Кулеби, окупанти зруйнували інфраструктурні об’єкти на територіях 35 громад Київської області.

Вас також можуть зацікавити новини: