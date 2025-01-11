Кремль підтвердив готовність вести переговори по Україні з Трампом.

Жодні переговори Кремля із західними країнами щодо закінчення війни в Україні на умовах російського диктатора Путіна не можуть стати запорукою сталого миру.

З такою констатацією виступили аналітики Інституту з вивчення війни (ISW). В огляді зазначається, що Кремль підтвердив готовність вести переговори по Україні з новообраним президентом США Дональдом Трампом без будь-яких "попередніх умов", але зазначив, що його переговорна позиція залишається незмінною.

"Жодні переговори не призведуть до повноцінного та сталого миру, доки Путін залишатиметься прихильником цих вимог, незважаючи на "готовність" Кремля вести переговори з лідерами Заходу", - зазначили в ISW.

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Переговори з Путіним

Вчора обраний президент США Дональд Трамп заявив про проведення підготовки переговорів з Путіним. На це речник диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Путін відкритий до контактів. Пєсков повторив, що Кремль зберігає свою позицію щодо України, яку Путін чітко визначив у червні 2024 року.

Нагадаємо, тоді диктатор заявив, що хоче зміни президента Володимира Зеленського та його влади під виглядом "денацифікації", демілітаризацію України та передачу Росії захоплених українських територій, а також частину тих, які вона не окупувала.

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