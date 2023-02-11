На це в ОПУ вже відповіли, що Росія не збирається виводити війська, а значить — ніяких дипломатичних бесід не буде.

У Міністерстві закордонних справ Росії заявили про готовність до переговорів з Україною, але без попередніх умов. Нібито обговорення потенційного перемир'я повинно вестися "на основі тієї реальності, яка існує". Заяву прокоментували в ОПУ, повідомивши, що без виведення військ ніяких дипломатичних бесід не буде.

Про готовність до переговорів заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін в інтерв'ю телеканалу "Зірка". Він сказав: "Так, класика каже, що будь-які військові дії закінчуються переговорами, і ми, звісно, вже говорили, що ми до таких переговорів будемо готові. Але тільки до переговорів без попередніх умов, переговорів на основі тієї реальності, яка існує. Переговорів з урахуванням тих цілей, які були нами озвучені публічно".

Вершинін згадав переговорний процес минулого року. Однак заступник міністра заявив, що Україна нібито в односторонньому порядку вийшла з нього. На думку російського дипломата, рішення про мирну угоду приймаються в "Вашингтоні і Брюсселі", а не Києві, тому "звертатися треба туди".

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"Це залежить не від нас. Ми чітко сказали про свою позицію. Якщо пан Байден проявить обачність, мудрість, я маю на увазі його і його оточення, але ми свою позицію позначили чітко", — продовжив Вершинін.

Відповідь української сторони на заяви МЗС РФ

Радник ОПУ Михайло Подоляк відреагував на висловлювання російського дипломата. За його словами, РФ не збирається виводити війська з України, тому ніяких переговорів не буде. Тільки перемога нашої країни дозволить закінчити війну в Європі.

"У періодичних заявах про "мир і переговори" Кремль підкреслює, що не йтиме з українських територій і не відповідатиме за злочини... це чергове підтвердження: про переговори не може бути й мови. Тільки перемога України, інакше війна в Європі не закінчиться, а РФ продовжить кримінально домінувати в світі", — написав Подоляк.

Переговори з Росією: остання інформація

Україна дотримується формули миру, до якої входять десять пунктів. Сюди відносяться виведення військ, енергетична безпека, притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців та інше. На саміті Україна-ЄС країни-члени Євросоюзу офіційно підтримали цю ініціативу.

В кінці січня Зеленський відповів на запитання, чи дозволить зустріч з Путіним закінчити війну: "Мені це не цікаво. Не цікаво зустрічатися, не цікаво говорити... я дійсно не розумію, хто приймає рішення в Росії".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху готовий стати посередником у переговорах між Україною і Росією: "Якщо мене попросять всі відповідні сторони, я звичайно розгляну це, але я не наполягаю".

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