Ворог перейшов в оборону на південному напрямку.

Російські окупанти протягом доби 15 червня продовжували концентруватися на оборонних операціях в рамках підготовки до потенційних контратак ЗСУ на півдні України.

Про це розповіла в американському Інституті вивчення війни (ISW).

Як повідомляється, в окупованій частині Запорізької області росіяни проводять додаткове перегрупування.

"Запорізьке обласне військове управління повідомило, що російські війська зміцнюють позиції в Дніпрорудному (захід Запорізької області) технікою з Криму і перегруповуються в районі Василівки для підтримки операцій на лінії Василівка-Оріхове-Гуляйполе. Генштаб України заявив, що російські війська додатково розгорнули комплекс радіоелектронної боротьби в Мелітополі, який, ймовірно, сприятиме їх оборонній присутності в Запоріжжі та протистояти триваючим діям партизанів", - сказано у зведенні.

Також окупанти, ймовірно, намагаються посилити свою присутність в північно-західній частині Чорного моря, відзначають в ISW. У Миколаївській області українські сили зберігають під своїм контролем критично важливу ділянку берегової лінії Очакова і, можливо, можуть перекрити російські судна, які мають намір посилити контроль над доступом в чорноморські порти.

Як повідомлялося, українська армія успішно контратакує окупантів на Херсонщині. Сили оборони України відкрили 80-кілометровий фронт на північ і північний схід від Херсона. Так, на Херсонщині українські захисники здійснюють наступ за трьома напрямками. Днями від російських окупантів було звільнено селище Таврійське.

14 червня було оприлюднено відео, яке записав український захисник в 10 км від Херсона.