Унаслідок ударів дві людини поранені, зруйновані і пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків.

Російські війська завдали ракетних ударів по місту Покровськ і селищу Гришине Донецької області.

Про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Facebook.

Унаслідок ударів дві людини поранені, зруйновані і пошкоджені щонайменше 14 приватних житлових будинків, метеостанція, ферма - там загинули близько трьох десятків тварин.

"Росіяни чітко дотримуються своєї тактики випаленої землі. Б'ють по цивільних об'єктах, тероризують людей", - написав він.

Раніше повідомлялося, що російські війська зосередили зусилля на захопленні Донбасу. В Сєвєродонецьку і в одному з районів Врубівки тривають запеклі битви. Росіяни й надалі знищують населені пункти регіону, є багато постраждалих мирних жителів.

Крім того, ворог намагається наступати на напрямку Ізюм – Слов’янськ. ЗС РФ без успіху вели штурмові дії на напрямку Довгеньке – Краснопілля.

На думку британського аналітика Майкла Кларка, пауза через інтенсивність боїв на сході неминуча. Він зазначив, що великих втрат зазнають як росіяни, так й українці.

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