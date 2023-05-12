Визначено першочергові потреби на всіх напрямках, проведено звірку контрактів на постачання боєприпасів і ракет.

Президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому заслухав доповіді щодо ситуації на всіх напрямках фронту, зокрема від Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, міністр оборони України Олексія Резнікова, Генерального штабу.

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Ставка. Почули доповідь генерала Сирського, чиї підрозділи надзусиллями зупинили ворога та навіть відкинули його назад на деяких напрямках. Доповідав і генерал Тарнавський щодо актуальної ситуації в ОСУВ "Таврія". ОСУВи "Одеса", "Північ" – також під контролем. Визначили їхні першочергові потреби й ознайомилися з темпами комплектування технікою та боєприпасами нових бригад", - написав президент.

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Він зазначив, були "важливі доповіді главкома Залужного, міністра Резнікова, генштабу та міністра стратегпрому Камишіна".

"Звірили всі наші довготривалі контракти на постачання боєприпасів і ракет", - підкреслив Зеленський.

Війна в Україні: ситуація на фронті

Як повідомляв УНІАН, Сьогодні, 12 травня, заступник голови Міноборони України Ганна Маляр зазначила, що ЗСУ просунулися на Бахмутському напрямку на 2 км і жодної позиції у Бахмуті цього тижня ми не втратили. Щоб виправдатися, російська пропаганда вигадує перемоги і розповсюджує фейки про українське військове командування.

Протягом тижня було три повідомлення від роспропаганди про нібито ліквідацію наших командувачів, зокрема, Залужного, Сирського. У Міністерстві оборони України відреагували на фейки Кремля про ліквідацію командувачів Збройних сил України, зазначивши, що всі вони живі.

За словами Маляр, зазвичай такі повідомлення мають на меті декілька цілей: психологічний вплив на саму людину, деморалізація українських військ, короткотривалий хайп на темі для підняття духу власного війська.

Як відомо, 10 травня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що ЗСУ змогли провести ефективні контратаки на Бахмутському напрямку, у результаті чого окупанти на окремих ділянках відступили на відстань до 2 км. За його словами, грамотне проведення оборонної операції виснажило підготовлені сили ПВК "Вагнер" та змусило замінити їх гірше підготовленими регулярними військами РФ, котрі зазнали поразки та відійшли.

11 травня ватажок ЧВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що контрнаступ ЗСУ на Бахмутському напрямку "йде повним ходом". Він визнав, що у частині місць "це успішно у них виходить".

Сьогодні, 12 травня, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив зранку, що на Таврійському напрямку упродовж доби Сили оборони знищили понад роту російських окупантів, знешкодили 25 одиниць озброєння та військової техніки противника.

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