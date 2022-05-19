За це передбачена заборона на в’їзд в Україну та/або втрата акредитації їх представництв в Україні.

В’їзд представників ЗМІ на окуповані території України з Росії є незаконним, і за це передбачене покарання.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко написав у Twitter.

Він попередив також, що покаранням за таке порушення може бути позбавлення акредитації.

"Порушники несуть відповідальність згідно із законодавством України. Їм буде заборонено в’їзд в Україну та/або позбавлено акредитації їхні представництва в Україні", - зазначає він.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня Головне управління розвідки Міністерства оборони зазначило, що Росія готує так званий прес-тур для іноземних ЗМІ на тимчасово окуповані українські території.

"Усвідомивши, що світова громадськість більше не вірить брехливим повідомленням російських телеканалів, кремлівські пропагандисти вирішили залучити до своєї діяльності європейських журналістів та світові ЗМІ", - йшлося у повідомленні.

За даними української розвідки, департамент інформації та масових комунікацій Міністерства оборони країни-окупанта терміново готує так званий прес-тур для іноземних журналістів на тимчасово окуповані території України.

"З 18 до 21 травня окупанти планують показати представникам ЗМІ зруйновані райони Маріуполя. Щоб звинуватити Україну в руйнуванні міста та масових вбивствах мирних жителів, російські пропагандисти вже завезли в Маріуполь уламки українських боєприпасів, зібраних з усіх окупованих районів Донецької області, та готують завезених з Донецька та Горлівки "місцевих очевидців", які розповідатимуть журналістам про "злочини" захисників Маріуполя. Так званий "прес-тур" також передбачає виїзд групи з Ростова-на-Дону та відвідування журналістами Херсона, Нової Каховки, Скадовська, Армянська та Донецька, де запланована зустріч з кремлівською маріонеткою Денисом Пушиліним", - розповіли в розвідці.

Зазначалося, що до участі в "прес-турі" Міністерство оборони РФ намагається залучити представників засобів масової інформації з Франції, США, ФРН, Японії, Греції, КНР, Білорусі, Індії, Венесуели, Болгарії та ОАЕ.

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