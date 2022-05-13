За його словами, Москва намагається сторгуватися і укласти "Мінськ-3".

Кремль зараз посилає емісарів в європейські країни зі спробою домовитися і зупинити дії на поточному моменті зі збереженням за РФ окупованих територій України.

Про це розповів радник глави офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Повістка звучить приблизно так: "Всі ми трохи погарячкували, просимо зрозуміти і пробачити". І представник Ердогана вже заявив, що Росія хоче укласти новий договір з безпеки не тільки з Україною, а й з усім Заходом. І вся радісна метушня французів, німців і турків говорить про те, що Росія намагається сторгуватися, укласти "Мінськ-3". На що президент України Зеленський сказав, що Макрон йому запропонував поступитися суверенітетом України, і після цього Путін заспокоїться", - сказав Арестович.

Але планам Москви не судилося збутися.

"Будемо мочити, поки не замочимо і не проженемо", - резюмував Арестович.

Нагадаємо, екс-командир полку "Азов", який зараз захищає Маріуполь, Максим Жорін зазначив, що повномасштабна війна Росії проти України закінчиться тільки після перемоги ЗСУ на полі бою.

Нагадаємо, Міністр оборони Олексій Резніков попередив, що нас очікують надзвичайно складні тижні. Україна входить у нову фазу війни, яка буде довготривалою.

Раніше заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що в очікуванні збройної допомоги на нашу країну очікує надзвичайно складні тижні або навіть місяці.

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